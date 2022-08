Genova – Una preghiera accanto alla panchina dove sedeva per ore e un mazzo di fiori in su ricordo. Così il quartiere di Sampierdarena ha voluto ricordare Paolo, il clochard che da tempo stazionava nella zona di piazza Vittorio Veneto vivendo di quanto offerto dai passanti.

Una presenza “scomoda” per molti e una persona “per bene” e amata secondo altri.

L’uomo è morto all’ospedale Villa Scassi e sui social è scattata la solidarietà per quella persona tanto sfortunata e con una storia tristissima alle spalle.

C’è chi ha organizzato una veglia di preghiera per lui, accanto alla panchina che era diventata il suo rifugio e chi ha appeso un mazzo di fiori ad un albero vicino al posteggio dei Taxi.

Un ricordo per una delle tante persone che, per una disavventura, un dolore, la perdita di un lavoro sicuro, sono scivolati tra gli emarginati senza una concreta speranza.