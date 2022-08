New York (USA) – Rischia di perdere un occhio ed ha una grave lesione al fegato Salman Rushdie, lo scrittore iraniano aggredito da un uomo armato di coltello durante una conferenza.

Rushdie è stato colpito più volte con un coltello e ha richiato di morire dissanguato ed è ora ricoverato in un ospedale sotto la massima sorveglianza delle forze dell’ordine che temono un altro attacco.

Lo scrittore iraniano era stato colpito da una “fatwa” una sorta di scomunica musulmana, per il contenuto “blasfemo” del libro “Versetti satanici” e l’allora capo spirituale Khomeini aveva messo una taglia di 3 milioni di euro per chi lo avesse ucciso.

Rushdie vive sotto protezione ormai da anni.

(foto da Twitter)