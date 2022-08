Una nuova perturbazione di origine atlantica sta muovendo dalla Francia verso il nord Italia e correnti umide determineranno, già nella giornata oggi, un aumento della nuvolosità con qualche fenomeno associato. Giovedì instabile con rovesci e temporali, specie sul centro-levante.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 17 agosto 2022

Al mattino transito di stratificazioni medio-alte sul centro-ponente, non si escludono locali sgocciolii; tempo asciutto con alternanza tra sole ed annuvolamenti a levante.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, nuvolosità in aumento sull’intera regione, possibili rovesci associati sul settore centro-occidentale.

Venti deboli o moderati da est/nord-est sul centro-ponente, da sud-est a levante

In serata rinforzo della ventilazione sul settore centro-occidentale.

Mare mosso sul bacino occidentale, tra poco mosso e mosso altrove.

Temperature minime stabili od in lieve calo, massime stazionarie od in leggero aumento.

Costa: min 19/24°C, max 26/32°C

Interno: min 11/19°C, max 25/33°C (fondovalle/collina)

Giovedì 18 agosto 2022

Giornata instabile con rovesci e temporali, anche intensi, che interesseranno il settore centro-orientale. Fenomeni più sporadici e meno persistenti a ponente.

Venti moderati settentrionali sul centro-ponente, da sud-est altrove. In serata generale rotazione dai quadranti sud-occidentali.

Mare generalmente mosso.

Temperature in aumento le minime, in diminuzione le massime.

Tendenza per venerdì 19 agosto 2022

Tra la notte ed il mattino residui fenomeni a levante, asciutto altrove.

Dal pomeriggio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione. Temperature minime in calo, massime stazionarie.