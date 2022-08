Chiavari – Raffiche di vento fortissime e i tetti di due palazzine letteralmente strappati e scaraventati per strada. E’ successo in poazza Milano, sul lungomare e alcune famiglie hanno dovuto abbandonare le abitazioni per il pericolo di crollo.

Il vento ha scoperchiato i tetti sollevando tegole e lastre di metallo e ha scaraventato il materiale a decine di metri di distanza, con il pericolo di colpire auto e persone.