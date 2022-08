Chiavari – Una forte grandinata e raffiche di vento molto forti hanno causato danni sulla linea ferroviaria Genova – La Spezia bloccata nel tratto tra Chiavari e Sestri Levante dalle 7 di questa mattina per i danni causati dal maltempo.

Oltre quindici gli interventi dei Vigili del Fuoco di Chiavari dopo il passaggio del temporale che si è abbattuto intorno alle 7 sul Tigullio.

Pompieri in azione per allagamenti, alberi caduti o pericolanti, il crollo di un tetto ed il cedimento di un soffitto. Ad essere colpita non solo Chiavari, ma anche Rapallo, Lavagna, Sestri Levante e tutto l’entroterra.

notizia in aggiornamento