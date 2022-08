Sarzana – Armato di un martello da carpentiere prendeva a martellate il muro esterno di un palazzo. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto personale del commissariato di polizia di Sarzana, è intervenuto per la segnalazione di alcuni residenti di un palazzo del centro che lamentavano la presenza di una persona che colpiva con un martello il muro dell’edificio.

Gli operatori hanno individuato la persona con ancora in mano un martello da carpentiere.

L’uomo, un cittadino straniero clandestino e pregiudicato e con a carico la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia della Spezia, è stato fermato e denunciato per porto abusivo di arma od oggetto atto ad offendere.

Per il denunciato verrà richiesta la valutazione di aggravare la misura cautelare già in atto.

Inoltre grazie all’attività investigativa, è stato possibile attribuire la responsabilità di un ennesimo evento delittuoso perpetrato dallo stesso individuo nella serata del 15 agosto. Infatti l’uomo in collaborazione con un altro connazionale, si rendeva responsabile di una rapina ai danni di un cittadino extracomunitario avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria della città di Sarzana, anche per questo l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.