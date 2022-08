Recco – Un concerto gratuito del celebre gruppo folk I Trilli, lunedì 22 agosto alle 21.30 sul lungomare Bettolo.

I protagonisti: Vladi (voce e leader del gruppo), Alberto Marafioti (piano e voce), Davide De Muro (chitarra e voce), Alessandro De Muro (chitarra, bouzouki e voce), Fabrizio Salvini (batteria e voce), Fabio Bavastro (basso), Angela Zapolla (violino), Ivaldo Castellani (voce narratrice dello spettacolo). Ospite della serata: Massimo Morini dei Buio Pesto che si esibirà in una sfida a “colpi di ambasce” sulle note della celebre Olidin Olidena. Presenta Simona Cappelli.

“Il gruppo dei Trilli – spiega Carlo Gandolfo, sindaco di Recco – coinvolgerà i presenti in uno spettacolo dedicato alla musica genovese per una serata all’insegna delle nostre tradizioni ma anche dell’allegria e della spensieratezza. Conclusa la rassegna ‘E-20/22 – d’estate a Recco’, il calendario di eventi estivi prosegue con un nuovo appuntamento che piacerà a tutti. La strada che abbiamo tracciato è orientata a posizionare Recco tra le mete turistiche liguri più rilevanti. La nostra è una visione ambiziosa, ma abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo. Il nostro impegno è massimo”

Lo spettacolo è gratuito e a ingresso libero, è possibile comunque possibile prenotare nei quattro giorni che precedono l’evento per avere certezza del posto a sedere sul sito www.comune.recco.ge.it, al numero whatsapp 3348754058 o via mail servizi@prolocorecco.it.

I Trilli con il loro spettacolo musicale faranno un viaggio tra le canzoni più significative e conosciute del panorama musicale genovese, molte di spirito umoristico – fra cui le intramontabili e popolarissime Trilli trilli, Olidin olidena, A l’ea unn-a figetta e O trillalero – e altre di carattere più intimistico – Ma se ghe penso, Piccon dagghe cianin e il successo sanremese del 1984 Pomeriggio a Marrakech.

Fra i brani che verranno cantati non mancherà il ricordo per Vittorio De Scalzi, storico collaboratore e autore dei Trilli di Pippo e Pucci. Ci sarà spazio anche per alcuni brani degli indimenticabili Fabrizio de Andrè e Piero Parodi. Divertimento ed emozione si mescolano attraverso il ricordo della vecchia Genova e delle indimenticate tradizioni culturali e sociali.