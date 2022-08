Varazze (Sv) – Forse un malore o un colpo alla testa potrebbe aver causato, ieri pomeriggio, la morte di un 50enne in vacanza a Varazze con la famiglia. L’uomo si è tuffato in mare nonostante le onde ed il forte vento ed in breve si è trovato in difficoltà.

Un’onda lo ha sbattuto contro gli scogli e a quel punto altre persone presenti sulla spiaggia hanno dato l’allarme ma all’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare.

Il 118 accorso sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Ora sarà l’autopsia a chiarire se l’uomo sia deceduto per le ferite riportate nell’impatto con gli scogli o per annegamento.