Borgio Verezzi (Savona) – Un grave incidente si è verificato la scorsa notte sulla via Aurelia, dove due moto si sono scontrate in circostanze ancora da ricostruire.

I conducenti dei due mezzi a due ruote sono stati sbalzati dalla sella cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica del 118 e il personale ha soccorso i due feriti.

Il più grave, un giovane, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, mentre al secondo è stato attribuito il codice giallo, meno grave. Successivamente, sul luogo dell’incidente, è giunta anche la polizia per cercare di chiarirne la dinamica.