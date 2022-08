Genova – Il corpo senza vita di un uomo di 35 anni è stato trovato questa mattina in una delle cabine della nave da crociera “MSC Meraviglia” attraccata in porto.

A fare il macabro ritrovamento è stata la compagna dell’uomo che ha subito dato l’allarme e il personale medico di bordo ha effettuato alcuni tentativi di rianimazione ma purtroppo inutili.

All’arrivo dell’ambulanza del 118 è stato dichiarato il decesso ufficiale e sono scattate le prime indagini per accertare le cause della morte.

Molto probabilmente, ad uccidere l’uomo, è stato un malore ma potrebbe essere l’autopsia a chiarire ogni dubbio.