Genova – Mattinata difficile nelle autostrade liguri, dove si sono verificati due incidenti che hanno provocato non pochi disagi alla circolazione.

Il primo, tra Genova Est e l’allacciamento A12/A7, ha provocato più di un chilometro di coda in direzione Genova.

Il secondo, invece, si è verificato fuori regione, sulla A26 all’altezza di Predosa, ma coinvolge coloro che dalla Liguria si stanno spostando verso Nord.

Nella prima mattinata, infatti, un mezzo pesante si è ribaltato – fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente – portando alla chiusura di quel tratto di Autostrada.

I viaggiatori possono rientrare al casello di Novi Ligure o, in alternativa, percorrere l’A7.