Castiglione Chiavarese (Genova) – Un escursionista che stava percorrendo il sentiero per il monte Alpe, nel territorio del comune di Castiglione Chiavarese è stato salvato dall’intervento dell’elicottero del 118 che lo ha recuperato e trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino.

L’uomo, cardiopatico, stava camminando sul sentiero quando ha avvertito un forte dolore al petto e subito ha chiamato il 118 che ha messo in allarme la macchina dei soccorsi che gli ha letteralmente salvato la vita.

L’elicottero Drago de vigili del fuoco si è infatti messo in volo ed in breve ha raggiunto l’escursionista colpito da un probabile inferto e lo ha trasferito velocemente in ospedale.

Qui il team di medici del pronto soccorso lo ha curato e stabilizzato e lo ha ricoverato in terapia intensiva dove viene monitorato costantemente.