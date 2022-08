Genova – Indagini delle forze dell’ordine per il colpo di arma da fuoco che ha colpito un’automobile esposta nel piazzale del concessionario Spazio Genova a ponte Carrega. Il proiettile ha infranto il lunotto posteriore e si è conficcato in un montante della vettura. Un colpo che avrebbe potuto uccidere se nell’auto si fosse trovato qualcuno.

L’episodio è stato scoperto dal personale addetto alla vendita che ha notato il vetro in frantumi e poi il proiettile ed ha subito chiamato le forze dell’ordine.

Il colpo, probabilmente esploso da una pistola, sarebbe stato sparato a breve distanza ma non si esclude al momento che qualcuno abbia sparato da una certa distanza colpendo “a caso” le auto parcheggiate e in vendita.

Il titolare di Spazio Genova avrebbe escluso intimidazioni o richiese di denaro ma le indagini muovono a tutto campo, compresa la possibilità di un colpo sparato molto lontano per altro motivo e che ha viaggiato lungo la traiettoria finendo nel concessionario.