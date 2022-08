Genova – Italia Nostra ha presentato in questi giorni una diffida all’Ente ospedaliero Ospedali Galliera dal procedere all’aggiudicazione della gara pubblica per la progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo Ospedale, in pendenza di due contenziosi amministrativi.

Secondo l’associazione per la tutela e conservazione del patrimonio artistico ed ambientale, infatti la diffida “vuole prevenire possibili danni erariali ove l’esito, anche di uno solo dei due contenziosi fosse, come appare altamente probabile vista l’ultima sentenza del Consiglio di Stato n. 6897/2022 del 04 agosto 2022, sfavorevole all’Ente stesso”.

Si tratta della procedura sostanzialmente identica alle precedenti, già oggetto dell’annullamento definitivo da parte del Giudice amministrativo e gravata da ben due ricorsi tuttora sub iudice, a conclusione della quale è stata indetta una nuova gara pubblica per la progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo Ospedale.

Alla gara – secondo quanto diffuso da Italia Nostra – risulterebbe aver partecipato un solo concorrente, al quale, fino ad ora, non risulterebbero essere stati aggiudicati i lavori e, tenuto conto che nel bando di gara è inserita una clausola che consente alla Stazione appaltante l’insindacabile facoltà di non aggiudicare per sopravvenuti impedimenti e nell’interesse pubblico, Italia Nostra ritiene che non si debba procedere finché non siano conclusi tutti i contenziosi ancora pendenti davanti al TAR.