Genova – Lavori fermi in via Turati per il tristemente noto “vespasiano” in via di ristrutturazione. Le proteste arrivano dai residenti e dai motociclisti che segnalano un inspiegabile sottrazione di posteggi per le due ruote proprio a causa del cantiere.

Il cantiere risulterebbe fermo da tempo e i miasmi che arrivano dalla zona di lavoro continuano ad appestare la zona, quanto e più di prima. Un pessimo biglietto da visita in una zona a due passi dal Porto Antico, cuore dell’attrazione turistica cittadina.

Molti residenti preferirebbero che la struttura venisse rimossa invece che ristrutturata, proprio per via dei disagi causati dai miasmi che produce e per la frequentazione non proprio raccomandabile.

A protestare sono anche i motociclisti che da tempo hanno visto notevolmente ridotta, a causa del cantiere, la zona parcheggi in un’area dove sono già in numero insufficiente alle necessità.

(Foto da Facebook)