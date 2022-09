Sarzana – La polizia ha rimosso un camper parcheggiato nella prima periferia di Sarzana e che risultava senza copertura assicurativa ed era divenuto luogo di incontro di pregiudcati e spacciatori noti nella zona. Il mezzo era di proprietà di un trentaseienne di origine sinti già noto alle Forze dell’Ordine per i numerosi precedenti penali soprattutto per reati contro il patrimonio. All’uomo era stata recentemente inflitta la misura cautelare del foglio di via emesso dal Questore della Spezia per cui non poteva restare sul territorio del comune di Sarzana a seguito dei numerosi illeciti di natura penale per ultimo il furto di una autovettura e un ingente somma di denaro.

Negli ultimi periodi il camper era diventato un punto di incontro di persone dedite allo spaccio, sempre nell’area di parcheggio di quel camper non sono mancati recentemente episodi di risse e rapine talvolta per debiti di droga.

Il camper è stato rimosso e il 36enne è stato di nuovo denunciato all’autorità giudiziaria per aver contravvenuto al divieto.