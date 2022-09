Genova – Continuano i lavori di ristrutturazione e riammodernamento per quanto riguarda la linea metropolitana del capoluogo. Nel corso di questa settimana, saranno tre le sere in cui è prevista la chiusura anticipata della tratta: mercoledì 14, giovedì 15 e, infine, venerdì 16.

In tutti i casi le ultime partenze sono programmate alle 21:10 da Brin per Brignole e alle 21:17 per il senso opposto.