San Bartolomeo al Mare (Imperia) – Tranciato volontariamente il tubo della spiaggia per cani del piccolo centro della provincia di Imperia.

La denuncia arriva direttamente dal Comune che ha deciso di presentare una denuncia contro ignoti.

Il malintenzionato ha tranciato volontariamente – usando un seghetto – il tubo che porta l’acqua alla fontanella e alla doccia della spiaggia per cani.

“Spiace per il disagio per gli animali e i loro proprietari – ha spiegato l’assessore Alessandra Gamalero – stiamo provvedendo, siamo fiduciosi che domani verrà tutto ripristinato” –

Gli operari del Comune sono intervenuti e ripristineranno rapidamente il tutto, facendo in modo che il tubo non sia più a vista e quindi sia al riparo dagli atti vandalici.