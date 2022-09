Genova – Una nuova assemblea contro il progetto per la costruzione dello Skymetro e una raccolta fondi per reperire le risorse economiche necessarie ad un ricorso legale.

L’associazione Opposizione Skymetro . Val Bisagno Sostenibile torna a riunirsi lunedì 19 settembre in piazza Manzoni

Dalle ore 18, il gruppo che si oppone allo SkyMetro in Valbisagno, e che vuole aprire un tavolo per individuare il progetto migliore per la vivibilità e mobilità della Valle, “scende in piazza” con una riunione aperta

Il gruppo contro lo Skymetro intende colmare la mancanza di trasparenza con i giusti tempi, informazione, coinvolgimento, partecipazione.

La riunione aperta in piazza consenirà a tutti di accedere alla documentazione e portare il proprio contributo di idee e risorse

Piazza Manzoni è anche il luogo accanto a dove lo SkyMetro inizierebbe la sua corsa nella Valle abbattendo, da quel che ci sembra capire, gli alberi di Corso Galliera e impattando sui versanti del Bisagno.

OPPOSIZIONE SKYMETRO – Val Bisagno Sostenibile sta promuovendo anche una raccolta di firme allegata a una petizione al Sindaco di Genova contro lo Skymetro e sta raccogliendo i soldi per un ricorso sul progetto. L’appuntamento di lunedì prossimo sarà anche una occasione per rilanciare queste azioni e chiedere sostegno a chi è interessato. Sostegno economico che, seppur non ancora sufficienti, sta arrivando in modo spontaneo e significativo in questi primi giorni.