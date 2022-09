Chiavari – Ha seguito le indicazioni del navigatore e si è ritrovato bloccato su una strada troppo stretta per essere percorsa da un Tir. Ancora un mezzo pesante bloccato sulle strade della Liguria per un errore delle strumentazioni tecnologiche. Questa volta è successo ad un autotrasportatore spagnolo che è rimasto bloccato, nella notte, tra Lavagna e Cogorno.

Il camionista ha imboccato la strada seguendo le indicazioni del navigatore ed è rimasto bloccato in una curva stretta.

Sul posto operano dalla notte i vigili del fuoco che stanno cercando di liberare il camion. In arrivo anche una maxi gru in grado di sollevare sia il Tir che il pesante carico di frutta e verdura.

Nella zona vengono segnalati pesanti disagi per la viabilità.

(foto di Archivio)