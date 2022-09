Un fronte freddo sta raggiungendo la Liguria portando molto vento, ma scarse precipitazioni. Atteso un forte calo termico che segnalerà l’arrivo di temperature decisamente più autunnali che ci accompagneranno per tutta la prossima settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 17 settembre 2022

Al mattino nubi sparse su tutta la regione. Possibilità di qualche rovescio su Imperiese, Spezzino e versanti padani orientali. Nel pomeriggio sereno e limpido su tutta la regione con gli ultimi addensamenti nelle aree interne del Levante e sulle Alpi Liguri, in attenuazione.

Venti forti o molto forti da nord al mattino e nel primo pomeriggio, in calo fino a deboli in serata.

Mare stirato sotto costa con residua onda lunga da sud-ovest in attenuazione, molto mosso o agitato al largo.

Temperature minime stazionarie, massime in calo specie nelle aree interne

Costa: min 17/23°C, max 24/26°C

Interno: min 5/12°C, max 15/21°C (fondovalle/collina)

Domenica 18 settembre 2022

Nuvolosità sparsa su tutta la regione con ampie schiarite e basso rischio di fenomeni.

Venti da deboli a moderati meridionali.

Mare generalmente mosso.

Temperature in consistente calo specie nelle aree interne e al mattino.

Tendenza per lunedì 19 settembre 2022

Ancora nuvolosità sparsa senza precipitazioni.

Temperature stabili su valori freschi al mattino e gradevoli di giorno.