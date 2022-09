Montebruno (Genova) – Ha perso il controllo della moto che stava guidando ed è finito fuori strada restando ferito in modo grave.

L’incidente è avvenuto sulla strada statale 45 della Val Trebbia, nell’area del comune di Montebruno, in provincia di Genova.

Il motociclista, un trentenne, è stato soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale San Martino per la gravità delle ferite riportate.

I medici hanno infatti attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

I residenti della zona denunciano da tempo la necessità di maggiori controlli, specie nei fine settimana, quando il traffico aumenta in modo esponenziale e si ripetono gli eccessi di velocità e le violazioni al codice della strada.