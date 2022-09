Arenzano (Genova) – Una persona è rimasta intossicata, nella notte, nell’incendio divampato per cause ancora da accertare in un appartamento di via Leopardi. Sul posto, intorno alle 2,30 sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dalle chiamate dei vicini di casa allertati proprio dal denso fumo che si è propagato nelle scale del palazzo.

I pompieri hanno soccorso la persona che abita nell’appartamento e che è rimasta intossicata dal fumo e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

La persona ferita è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Voltri ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

(foto di Archivio)