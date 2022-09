Genova – Al termine dello sciopero dei lavoratori di Ansaldo Energia l’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti ha commentato la situazione auspicando che il Governo possa presto intervenire per garantire il futuro della storica azienda genovese.

“Ansaldo Energia è un punto centrale dell’industria italiana – ha dichiarato Benveduti – che, a maggior ragione nell’attuale situazione di crisi energetica, deve essere considerato come presidio industriale di successo e abilitazione da rilanciare e sviluppare nel medio-lungo termine. Non è neanche immaginabile disperdere questo valore. Siamo vicini ai tanti lavoratori scesi quest’oggi in strada. Il governo non può stare più in silenzio, occorre che uno dei primi provvedimenti del nuovo esecutivo sia lo sblocco delle commesse e la ricapitalizzazione dell’azienda attraverso Cassa Depositi e Prestiti, che ne è azionista di maggioranza, seguita dalla definizione di una strategia industriale di ampio respiro che dia alle imprese la possibilità di pianificare investimenti sul lungo termine e non di navigare a vista”.

