Il campo di alta pressione che resiste sul Mediterraneo garantirà ancora un periodo di tempo in genere stabile e senza precipitazioni ma già dalla seconda parte di venerdì è previsto l’arrivo di correnti umide meridionali che determineranno un aumento della nuvolosità e annunciano la perturbazione in arrivo nel fine settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 22 settembre 2022

Al mattino nuvolosità sparsa sul centro-ponente, potrà risultare maggiormente compatta sui versanti padani occidentali e sull’estremo ponente; cieli pressoché sereni altrove.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, addensamenti sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, ma con bassa probabilità di fenomeni significativi; cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della regione.

Venti fino a metà giornata moderati, con rinforzi fino a tesi, da nord/nord-est tra Genova e Capo Mele, deboli o moderati altrove.

A seguire generale rotazione dai quadranti meridionali con intensità debole o al più moderata.

Mare in mattinata mosso al largo e sul bacino occidentale, poi poco mosso ovunque.

Temperature in calo.

Costa: min 13/20°C, max 21/25°C

Interno: min 0/12°C, max 14/22°C (fondovalle/collina)

Venerdì 23 settembre 2022

Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.

Nel corso del pomeriggio stratificazioni medio-alte in aumento da ponente verso levante, ma senza la minaccia di piogge.

Venti tra la notte ed il primo mattino deboli o moderati da nord, a seguire generale rotazione dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie.

Tendenza per sabato 24 settembre 2022

Fin dal mattino molte nubi sull’intera regione, qualche rovescio potrà interessare il settore centrale

Dalle ore centrali della giornata piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, diffuse su tutto il territorio regionale.

Temperature in calo nei valori massimi.