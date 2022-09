Bargagli (Genova) – La terra continua a tremare in Liguria per ancora una volta un terremoto è stato avvertito dalla popolazione poco dopo le 9,30 di questa mattina.

Ancora una volta è la zona del comune di Bargagli a far registrare l’epicentro della scossa che ha raggiunto magnitudo 2.2 ed è stata avvertita distintamente anche in diversi quartieri della città di Genova.

Molta la paura ma fortunatamente nessun danno a cose e persone ma cresce la preoccupazione per questa serie di scosse di assestamento.