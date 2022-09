Genova – E’ stata avvertita distintamente in diversi quartieri genovesi la nuova scossa di terremoto registrata attorno alle 13 in alta Val Bisagno e con epicentro nel comune di Davagna.

La nuova scossa ha raggiunto magnitudo 2.3 e secondo gli esperti fa parte dello sciame sismico delle cosiddette “scosse di assestamento” ma la preoccupazione della popolazione cresce di giorno in giorno perchè le scosse sono tutte piuttosto forti e di magnitudo pressoché uguale.

Il centro dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha calcolato l’epicentro nella zona di Davagna e ad una profondità di 10 km che ha consentito di espandere la “vibrazione” ad un’area piuttosto estesa.