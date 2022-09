Genova – Torna la votazione per i “Luoghi del Cuore” del Fai e anche l’associazione Amidi di Villa Pallavicini invita a votare per la storica villa e per aggiudicarsi il premio per la ristrutturazione dello storico edificio.

L’associazione Amici di Villa Pallavicini ricorda che occorre votare sul sito del FAI.

Bisogna aprire il link, registrarsi e votare.

“Chi ha già votato solo nel 2020, oggi, se vuole, deve rivotare – scrive l’associazione sulla sua pagina Facebook – I due Censimenti avevano obiettivi diversi, quello del 2020 per l’acquisizione, quello attuale del 2022 per la ristrutturazione”.

“Se otteniamo tanti voti – spiegano – ora che la Villa è stata acquisita dal Comune, si potrà accedere al Bando del Fai che, con Intesa San Paolo, premierà i luoghi più amati con la ristrutturazione del bene o parte di esso”.

(Foto di Luciano Rosselli dalla pagina Facebook dell’Associazione Amici di Villa Pallavicini)