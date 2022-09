Finale di settembre in compagnia di correnti di origine occidentale e tempo marcatamente variabile, a tratti anche localmente instabile.

L’inizio di Ottobre sarà invece caratterizzato da un rinforzo anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale che porterà giornate di bel tempo più stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 29 settembre 2022

Al mattino molte nubi sul centro-levante con rovesci sparsi nelle zone interne, più asciutto lungo la costa. A ponente passaggio di velature, senza conseguenze associate.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, nuvolosità irregolare sul settore centro-orientale con possibili rovesci associati, maggiormente probabili nell’entroterra e sul Savonese orientale; mentre spesse stratificazioni medio-alte interesseranno il ponente regionale.

In serata fenomeni nelle zone interne del levante e sullo Spezzino al confine con la Toscana.

Venti: al mattino moderati o tesi da ovest/sud-ovest sugli estremi della regione, deboli o moderati a rotazione ciclonica altrove. Nel pomeriggio da moderati a tesi da sud-ovest su gran parte della regione, parziali rientri settentrionali sul Savonese.

Per l’intera giornata burrasca di libeccio al largo.

Mari: molto mosso o a tratti agitato, specie al largo.

Temperature: stazionarie od in lieve calo

Costa: min 15/20°C, max 21/24°C

Interno: min 5/15°C, max 16/21°C (fondovalle/collina)

Venerdì 30 settembre 2022

Tra la notte ed il mattino rovesci nelle zone interne del levante e sullo Spezzino, potranno assumere carattere temporalesco al confine con la Toscana. Locali piovaschi anche sul settore centrale, asciutto con nubi sparse a ponente.

Nel corso del pomeriggio qualche fenomeno sul settore centrale, più asciutto con alternanza tra sole ed annuvolamenti altrove.

Venti: sostenuti di libeccio al largo, dal pomeriggio/sera graduale rotazione a nord sotto-costa.

Mari: mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: stazionarie od in leggera flessione.

Tendenza per sabato 1 ottobre 2022

Tra la notte ed il mattino residui fenomeni sull’estremo levante, a seguire ampie schiarite ovunque.

Pomeriggio con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Temperature pressoché stazionarie.