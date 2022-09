Genova – Un forte temporale ha interessato la zona del capoluogo ligure intorno alle 3 della scorsa notte. Tuoni e fulmini hanno preceduto abbondanti precipitazioni, soprattutto nell’entroterra genovese.

Diverse chiamate per magazzini e scantinati allagati e alcuni tratti stradali hanno fatto registrare disagi

Danneggiati e malfunzionanti gli impianti semaforici via Buranello intersezione via Cassini, piazza Barabino, via Sampierdarena e via Pieragostini intersezione via Perlasca

Allagato il sottopasso di via Perlasca

Semaforo via Cantore intersezione G.B.Monti spento, prestare massima attenzione

Allagata via Pionieri ed Aviatori d’Italia, rotatoria

Spento il semaforo di via Cantore intersezione Martinetti

Semaforo spento in piazza Savio intersezione Guido Rossa

La forte perturbazione si sta spostando verso Levante come previsto dall’allerta Meteo Gialla che proseguirà, salvo modifiche, sino alle 15 di oggi.