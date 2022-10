Via libera ai bandi della misura 4.1. del PSR (Programma di Sviluppo Rurale, sottomisure 4.1.1. e 4.1.2.) 2014-2022. Con l’approvazione in Giunta, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, sono stati messi a disposizione oltre 12.4 milioni di euro per gli investimenti nelle aziende agricole singole e associate e per gli interventi marcatamente ambientali o innovativi.

“Con questi bandi- spiega l’assessore Piana – sarà possibile dare un input importante al settore con aiuti dal 40% al 60% della spesa ammissibile sugli investimenti che determinino una innovazione di processo o di prodotto e che valorizzino gli ecosistemi connessi all’agricoltura. I pilastri di queste due misure, rispettivamente da 5.2 e da 7.2 milioni di euro, riguardano il miglioramento dell’efficienza economica aziendale, la crescita del valore aggiunto reale e percepito con la trasformazione e la vendita diretta, il potenziamento delle condizioni di sicurezza del lavoro, la riduzione dei consumi energetici o di fitofarmaci, la preservazione del suolo e dell’ambiente, la gestione dei rifiuti e dei reflui provenienti dall’attività agricola ”.

I bandi sono a modalità “stop and go” per ridurre i tempi di istruttoria, cioè su due fasi di raccolta delle domande di sostegno: la prima dal 2 novembre alle ore 24 del 31 gennaio 2023, la seconda dal 1 febbraio 2023 alle ore 12 del giorno 12 aprile. “Abbiamo anche introdotto una novità – conclude l’assessore Piana- sotto il profilo del merito: sono finanziabili solo investimenti innovativi in termini di preservazione e valorizzazione ambientale, tecnologia, innovazione varietale, produzione di biogas, controllo informatizzato dei fattori produttivi. L’obiettivo è l’ulteriore crescita di competitività delle nostre aziende, già leader sul fronte della qualità e della preservazione dell’ecosistema”.