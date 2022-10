Genova – Stava nuotando come faceva da anni, nella vasca della piscina della Crocera Stadium di via Eridania, a Sampierdarena, quando si è sentito male ed ha perso i sensi morendo poco dopo.

Tragedia, questa mattina nell’impianto sportivo dove l’uomo ha perso la vita durante una nuotata.

Gli istruttori si sono resi conto che qualcosa non andava e si sono tuffati per soccorrere l’uomo che è stato portato fuori dall’acqua e sottoposto al defibrillatore.

Ogni tentativo di rianimazione è però risultato vano e l’uomo è deceduto prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118.

Inutile ogni tentativo di rianimazione e il corpo è stato trasferito in obitorio per le verifiche del caso.

A stroncare il 68enne potrebbe essere stato un infarto o un aneurisma.