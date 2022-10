Genova – Ancora emergenza cinghiali in città. Nella notte una famigliola di ungulati ha creato allarme in via Morego, nell’omonimo quartiere della Val Polcevera e la polizia locale ha diramato un Alert per segnalare la loro presenza in strada.

Sempre nella notte, in via Camaldoli, più a Levante, i cinghiali hanno bloccato la strada ribaltando alcuni bidoni della spazzatura.