Genova – Nuovo avvistamento per il branco di lupi che sta crescendo ben 9 cuccioli nell’entroterra genovese. Le riprese fatte con le fototrappole dal naturalista Ugo De Cresi mostrano che il branco, composto ora da 13 elementi, riesce a provvedere alle esigenze alimentari del gruppetto di lupacchiotti, ora piuttosto cresciutelli e molto affamati.

Fortunatamente non si segnalano predazioni di animali allevati e non ci sono state in zona “problematiche” legate alla convivenza pacifica tra i predatori, che cacciano per lo più caprioli e cinghiali, e allevatori.

Rarissimi e della durata di frazioni di secondo anche gli incontri tra umani e lupi. Il branco fugge alla minima traccia di persone ed evita accuratamente sentieri e strade. Molto difficile, quindi, che i lupi possano creare problemi anche considerando che l’ultimo caso di attacco comprovato ad esseri umani risale a fine Ottocento e nei boschi sconfinati dell’ Alaska. Ben più diffusi gli episodi di bracconaggio e di avvelenamento che vedono soccombere i poveri lupi.

Gli spostamenti avvengono rigorosamente di notte e con grande circospezione come si nota nelle riprese fatte con strumentazioni che non necessitano della presenza umana.

I cucciolotti stanno crescendo velocemente e sono in ottima salute, segno che il territorio riesce a “dare” alimenti sufficienti per tutto il branco ormai composto di 13 bocche da sfamare.

Il capobranco guida il gruppo con sicurezza e caccia insieme agli adulti in modo costante e abbondante. Una buona notizia anche per il sovrannumero di caprioli, daini e cinghiali segnalato da tempo nei nostri boschi.