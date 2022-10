Genova – Il marciapiede di via Siffredi, a Sestri Ponente, bloccato da settimane da un semaforo provvisorio che impedisce il transito a passeggini e sedie a rotelle.

L’appello arriva da alcuni residenti della zona che da tempo chiedono al Comune di Genova di intervenire per rendere sicuro il marciapiede a monte di via Siffredi.

Per i lavori in corso sul passavia autostradale, infatti, è stato installato un semaforo “provvisorio” ma il suo supporto occupa completamente in passaggio ed obbliga mamme con passeggini e disabili a scendere in strada, con gravissimo pericolo di essere travolti, per oltrepassare l’ostacolo e poter proseguire.

Le segnalazioni parlano di ripetute richieste al Comune cui, però, non hanno fatto seguito interventi di ripristino.

La situazione è particolarmente pericolosa e i segnalanti si domandano di chi sarebbe la responsabilità in caso di incidenti gravi.

