Una donna deceduta e ricoveri da coronavirus in aumento in Liguria. A registrarlo l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria con dati di Alisa.

Una dona di 82 anni è deceduta all’ospedale San Martino di Genova portando il numero dei decessi a 5.588 da inizio pandemia.

A preoccupare di più i sanitari l’aumento, costante da almeno 5 giorni, dei nuovi ricoveri per il covid, segno che il virus sta tornando a circolare in modo massiccio tra la popolazione.

L’ultimo bollettino segnala 193 persone ricoverate e tra loro 7 solo nei reparti di Terapia intensiva dove vengono seguiti i casi più gravi.

Con il calo consueto dei test effettuati nel fine settimana sono stati scoperti 379 nuovi contagi con 2.083 test complessivi su una popolazione di un milione e 500mila persone residenti.

Il tasso di positività è al 18.19%, come a livello nazionale.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 374. I positivi sono 13518, 4 in più.

In isolamento domiciliare ci sono 8643 persone, 21 in meno.