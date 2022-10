Isola del Cantone (Genova) – Traffico e rallentamenti si segnalano sull’autostrada A7 in direzione Nord nel tratto tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, che segna anche il confine tra Liguria e Piemonte.

Secondo le ultime indiscrezioni, i disagi sono dovuti ad un mezzo pesante, che ha preso fuoco intorno alle 10:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale e, fortunatamente, non si registrerebbero feriti. Al momento sono due i chilometri di coda in direzione Nord, in attesa che il traffico riprenda regolarmente.