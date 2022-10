L’arrivo di correnti umide nei bassi strati porta un aumento della nuvolosità e qualche debole precipitazione nel fine settimana della Liguria ma già da lunedì è atteso un deciso miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 15 ottobre 2022

Al mattino nubi medio-basse saranno presenti a levante, in estensione a metà giornata anche al centro della regione. Maggiori aperture a ponente e sui versanti padani in genere. Non si esclude qualche debole pioggia o sgocciolio tra Tigullio e Spezzino. Tra il pomeriggio e la serata le nubi basse invaderanno gran parte della regione con occasionali pioviggini tra Genovese e Savonese orientale. Schiarite più ampie tra Alpi Liguri e Bormida occidentale.

Venti deboli o moderati da sud-est.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve aumento le minime, in calo le massime

Costa: min 15/18°C, max 19/21°

Interno: min 6/13°C, max 14/18°C (fondovalle/collina)

Domenica 16 ottobre 2022

Molta nuvolosità su tutta la regione con qualche schiarita su Imperiese, Spezzino e versanti padani.

Non si esclude qualche piovasco sul settore centrale al mattino, in attenuazione nel pomeriggio.

In serata graduale attenuazione della nuvolosità ovunque.

Venti deboli da sud-est a levante, da nord-est a ponente.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie

Lunedì 17 ottobre 2022

Bel tempo ovunque a parte nubi basse sui versanti padani al mattino, in via di attenuazione.

Rotazione delle correnti a nord

Temperature in aumento specie lungo le coste.