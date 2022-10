Taggia (Imperia) – Incidente mortale, nella notte, aull’autostrada A10 Genova Ventimiglia. Per cause ancora da accertare un Tir ed una autovettura si sono scontrate intorno alle quattro, tra i caselli di Sanremo e Taggia in direzione Genova.

Nell’impatto, violentissimo, è deceduto uno degli occupanti della vettura.

L’autostrada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e bonifica e sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Altre due persone risultano ferite in modo grave e sono state trasferite in codice rosso in ospedale.

Sul sito di Autostrade il tratto risulta aperto