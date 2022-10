Borzonasca (Genova) – Sette cavalli selvaggi della Val d’Aveto catturati e rinchiusi in un recinto senza alcuna comunicazione pubblica e con destino “sconosciuto”. E’ allarme tra gli ambientalisti per la sorte di un gruppo di cavalli selvaggi che sarebbe stato catturato da sconosciuti e rinchiuso da giorni in un recinto di cui non si conosce la proprietà e neppure la destinazione degli animali.

Il tam-tam degli amanti della Natura sta facendo scattare una mobilitazione per cercare cdi capire chi siano le persone che hanno deciso di catturare gli animali, abituati a vivere liberi e in ambienti sconfinati e sembra li abbia rinchiusi da qualche giorno in un recinto costruito con griglie metalliche di fortuna.

Gli ambientalisti si domandano a quale scopo sia stata fatta la cattura, chi la ha auorizzata ma, soprattutto, che fine faranno i cavalli chiusi nel recinto e che soffrono visibilmente per la detenzione cui non sono abituati.

Nelle prossime ore gruppi di ambientalisti raggiungeranno la zona e alcune associazioni invitano chi abbia a cuore le sorti degli animali a partecipare al presidio e a condividere la notizia nella speranza che del caso si occupino le forze dell’ordine preposte alla vigilanza e alla protezione dei cavalli che, essendo liberi e senza proprietario, sono un Bene dello Stato.

Nel frattempo gli Ambientalisti chiedono ai responsabili della cattura, se autorizzati dalle Istituzioni o essi stessi appartenenti ad enti ed uffici pubblici, di informare pubblicamente la popolazione di quanto sta avvenendo e di fornire indicazioni precise sulle operazioni in atto e sulla destinazione degli animali.