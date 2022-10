Genova – Nella tarda mattinata di oggi i Vigili del fuoco di Genova si sono trovati ad affrontare un incendio abitazione in via dell’Olmo a Genova.

La strada stretta ha complicato la fase di avvicinamento, che è stata possibile solo con mezzi piccoli.

A bruciare sono stati due locali di una abitazione, quella superiore ha subito danni da fumo. Per garantire l’approvvigionamento d’acqua ai mezzi si è utilizzata una adiacente piscina. Ingenti i danni dell’immobile che al momento risulta inagibile, come quello superiore a causa del fumo che lo ha invaso.

Nessuna persona è rimasta coinvolta

Qualche anno fa, nelle vicinanze, era stata distrutta dalle fiamme una casa abbandonata.

notizia in aggiornamento