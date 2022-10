Genova – Le acque del Bisagno che si tingono di un verde intenso e quasi “fosforescente” e la preoccupazione dei passanti per un possibile inquinamento. Pioggia di chiamate ai centralini delle forze dell’ordine e delle autorità preposte alla salvaguardia dell’ambiente dopo la comparsa nelle acque del torrente Bisagno, nella zona di Marassi, di una colorazione verde intenso che ha suscitato grande curiosità e molto allarme.

Le chiamate segnalavano l’anomala colorazione dell’acqua alla confluenza con il torrente Fereggiano ma pare che possa trattarsi di speciali coloranti che vengono utilizzati per tracciare eventuali perdite nel sistema fognario o comunque degli scarichi domestici.

Ma l’uso in verifiche idrauliche è abbastanza comune e la finalità del controllo potrebbe essere diversa.

A dispiacersi della situazione soprattutto l’avifauna locale, con germani e gabbiani non esattamente tranquilli per la curiosa colorazione delle acque.

Le immagini del Bisagno verde fosforescente sono state diffuse anche sui social ed anche qui le reazioni sono state diverse.

Di certo comunicare alla Cittadinanza le motivazioni e l’uso delle sostanze avrebbe evitato momenti di apprensione.

(Foto da Facebook)