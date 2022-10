Genova – Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno fermato ed arrestato un ragazzo di 20 con alcuni precedenti penali, intento a spacciare in via Paolo Reti nel quartiere di Sampierdarena. Durante la perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di circa 700 grammi di hashish e di 120 euro in contanti, che le forze dell’ordine ritengono provenienti dall’attività di spaccio di stupefacenti.

Il ventenne è finito così in manette ed è stato trasportato al carcere di Marassi, mentre la persona alla quale stava vendendo la droga è stata segnalata.