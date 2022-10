Genova – Sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 al Galata Museo del Mare si svolgerà una “Caccia di Halloween”, attività didattica che consiste in uno accompagnamento guidato alla ricerca di simpatici fantasmi lungo le sale espositive del Museo. Al termine, i giovani acchiappafantasmi, che per l’occasione dovranno essere mascherati, scopriranno che la festa di Halloween ha più di 2000 anni e ha viaggiato per mare in lungo e in largo. Non sono solo le persone a migrare e spostarsi, con loro anche le tradizioni e le feste. Insieme al personale didattico del Museo, i partecipanti si addentreranno nei riti, scaramanzie e immagini legate a questa festa. Il costume più spaventoso riceverà un omaggio.

Lunedì 1° novembre, alle ore 10.00 i più piccoli potranno partecipare ad un’attività, lungo le sale del Museo, a tema Geronimo Stilton. Alle 11.30 le famiglie, a bordo del sottomarino Nazario Sauro, andranno alla scoperta del primo sommergibile italiano visitabile in acqua.

Il costo delle attività e di 4€ a bambino, da aggiungere al biglietto d’ingresso del Museo. Si ricorda che tutti i bambini possono festeggiare il compleanno al Galata Museo del Mare con un’attività dedicata. Prenotazione obbligatoria sia per i laboratori che per le feste di compleanno, scrivendo a didattica@galatamuseodelmare.it

Orari Galata Museo del Mare: Fino al 28 febbraio il museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17); sabato e domenica & festivi dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it