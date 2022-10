Savona – Un incidente si è verificato intorno alle ore 5 di questa mattina, quando due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano corso Mazzini nelle due direzioni opposte.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, le quali hanno prestato soccorso alle persone rimaste coinvolte. Sui tre passeggeri totali, sono due quelli rimasti feriti, fortunatamente non in gravi condizioni: entrambi, infatti, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo.

Sul luogo del sinistro stradale, inoltre, sono accorsi anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.