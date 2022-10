Urbe (Savona) – Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata odierna lungo le strade del Passo del Faiallo, dove un uomo – per cause ancora da verificare – ha perso autonomamente il controllo della moto sulla quale viaggiava, cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuta prima un’ambulanza del 118, la quale ha spostato il ferito in un prato limitrofe al luogo del sinistro stradale, in modo da consentire all’elisoccorso di intervenire e di trasportare il trentacinquenne all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.