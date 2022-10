Molini di Triora (Imperia) – Volevano festeggiare tutti insieme Halloween ed il ponte di Ognissanti i 6 giovani feriti nell’esplosione avvenuta in un’abitazione di Molini di Triora, nell’imperiese.

I giovani erano nell’appartamento quando, probabilmente per una fuga di gas, si è verificata un’esplosione ed una fiammata che ha avvolto diverse stanze.

I ragazzi hanno riportato ustioni estese ma fortunatamente non gravi e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno accertato che non ci fosse ulteriore pericolo consentendo al personale paramedico di intervenire in sicurezza.

I 6 giovani, 5 ragazzi e una ragazza, sono stati trasferiti in ospedale dove verranno curati e mantenuti sotto sorveglianza per il timore di altre lesioni.

Nel frattempo indagini sull’esplosione e sulla sicurezza degli impianti.

Di certo i 6 giovani non dimenticheranno facilmente questa festa di Halloween