Genova – E’ stato denunciato per maltrattamento di animali il proprietario del cane razza Rottweiler trovato ormai morente nell’abitazione del ponente genovese dalle guardi zoofile dell’Oipa. Secondo le prima valutazioni l’animale non avrebbe ricevuto le cure necessarie al punto da essere stato ritrovato denutrito e coperto di piaghe attaccate da larve e parassiti.

Una scena atroce quella che si è parata di fronte agli operatori dell’Oipa chiamati a loro volta dalla polizia locale cui era stata segnalata la situazione del cane morente lasciato nella sua cuccia in giardino. L’animale appariva denutrito e sottopeso al limite del sopportabile e non riusciva neppure ad alzarsi e quando gli operatori si sono avvicinati hanno scoperto che dalle piaghe sul corpo uscivano larve.

L’animale è stato sequestrato e trasferito subito da un veterinario che, però, lo ha soppresso poco dopo per evitargli altre inutili sofferenze.

Il proprietario del cane è stato denunciato e dovrà spiegare perché l’animale si trovasse in quello stato e quali cure siano state prestate all’animale.

L’ipotesi che fosse stato abbandonato a sè stesso verrà confermata o meno dall’autopsia che è stata disposta sul corpo del cane.