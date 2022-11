Genova – Mattinata difficile per gli automobilisti della Liguria. Oltre alle code in sopraelevata, infatti, si registrano dei rallentamenti anche in autostrada, soprattutto lungo l’A10.

Nel tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, in entrambe le direzioni, si registrano disagi alla circolazione causati dai cantieri presenti lungo la carreggiata. Inoltre, si sono verificate delle code anche nel tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto e all’uscita del casello di Genova Ovest.