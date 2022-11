Molini di Triora (Imperia) – Uno dei sei ragazzi coinvolti dalla terribile esplosione avvenuta la notte del 31 ottobre è morto.

A dare la brutta notizia i medici del Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena dove cinque dei ragazzi sono stati ricoverati in gravissime condizioni.

Nonostante l’impegno dell’equipe medica e infermieristica impegnata 24 ore su 24 dal giorno della tragedia, uno dei giovani è morto per le gravi complicanze dovute all’estensione delle ustioni, oltre il 60% della superficie corporea.

Stabili le condizioni di altri tre pazienti che sono stati estubati e respirano autonomamente e uno risulta stazionario in sala di rianimazione.

Permane per tutti la prognosi riservata.

I cinque ragazzi sono rimasti gravemente ustionati nell’esplosione avvenuta lo scorso 31 ottobre in un appartamento a Molini di Triora.